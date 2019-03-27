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FETÖ’den gözaltına alınan 3 askeri personel tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Yozgat merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker tutuklandı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 astsubay ve bir uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yozgat merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 astsubay ve bir uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., M.A.Y. ve G.D. tutuklandı.

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