HABER

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 30 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden biri de ifade işleminin ardından savcılıkça bırakıldı.

- 11 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Ünüvar, 21 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Şubat'ta Jandarma Genel Komutanlığı personeli tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında yakalama kararı alınmıştı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Abdulhamit Gül: "Kolluk ve yargı mekanizması gerekli takibi yapıyor"Abdulhamit Gül: "Kolluk ve yargı mekanizması gerekli takibi yapıyor"
(Özel) Turan çiftinden örnek davranış(Özel) Turan çiftinden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İtirafçı Jandarma

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.