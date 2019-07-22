HABER

FETÖ'den gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı - İtirafçı olanlar serbest bırakılırken diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 49 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Ali Alper Saylan ve Hamdi Çağrı Şahin tarafından sorgulanan şüphelilerden 35'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 35 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, diğer 14 kişiyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Zanlıları sorgulayan 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, 10'unun tutuklanmasına, 4'ünün de adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmesine hükmetti.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığında görevli bir teğmen ile 48 astsubay hakkında 12 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladıkları tespit edilen 49 kişiyi yakalamıştı.

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)
Papa’dan Esad’a mektupPapa’dan Esad’a mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesör soruşturması FETÖ İtirafçı jandarma genel komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Pençe -2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlık'tan Pençe 2 Harekatı açıklaması: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.