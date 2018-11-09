HABER

FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı oldu, 1 teğmen ise tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı oldu, 1 teğmen ise tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı'na mensup aktif görevde olan 5 astsubay ve meslekten ihraç Tabip Teğmen Umut G. gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5 astsubay etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olunca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Umut G. ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandı

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Adıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklamaAdıyaman'da 'bisiklet' hırsızlığına tutuklama
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılarİzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.