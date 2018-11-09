FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker itirafçı oldu, 1 asker tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı oldu, 1 teğmen ise tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Samsun, Ankara, Tekirdağ, Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı'na mensup aktif görevde olan 5 astsubay ve meslekten ihraç Tabip Teğmen Umut G. gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5 astsubay etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olunca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Umut G. ise tutuklandı.
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