FETÖ’den gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5’i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 ’askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi’ olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi. Kararın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şahsın arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 6’sı Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

