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FETÖ’den gözaltına alınan 7 asker etkin pişmanlık yasasından faydalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de olduğu 7 şüpheli, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 asker etkin pişmanlık yasasından faydalandı

Kırıkkale merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de olduğu 7 şüpheli, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan ardışık arama kaydı bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankesörlü hat üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç askerlerinde olduğu M.C.T., M.Y., E.Y., A.A., V.B., M.O. ve B.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 asker etkin pişmanlık yasasından faydalandı

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