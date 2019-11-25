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FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:43 | Son Güncelleme

Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı altına alınan şüphelilerden 7'si, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Kasım'da örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı tespit edilen 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar şüphelilerden 63'ü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden itirafçı olan 7'si dışındaki 56'sının sorgu işlemlerinin sürdüğü, firari durumdaki diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesör soruşturması FETÖ İtirafçı

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