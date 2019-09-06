HABER

FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7’si tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 TÜBİTAK çalışanından 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 3 Eylül Salı günü Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E., G.K., Ö.Ö. ve C.A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., önceki günlerde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K. isimli 7 şüpheli ise bu sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan N.A., S.K., M.A., H.R., M.B., F.E. ve G.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
Olayla ilgili firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

FETÖ’den gözaltına alınan 7 TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Yetiştirdikleri esrarı ağaç dallarında kuruturken yakalandılarYetiştirdikleri esrarı ağaç dallarında kuruturken yakalandılar
Adliyeye özür dileyerek girdi, tutuklanarak çıktıAdliyeye özür dileyerek girdi, tutuklanarak çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.