FETÖ’den gözaltına alınan Akgülay, Diyarbakır’a getirildi

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır’a getirilen Akgülay, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır’a getirildi. İşlemleri tamamlanan Akgülay, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Akgülay’ın FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edilmişti.

