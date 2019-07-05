FETÖ’den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8’i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen askeri personel ve öğrencilerin yakalanması için 2 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 8’i Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

