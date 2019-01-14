FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede (2)

TUTUKLANDI\n\u0130zmir'de, FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00e7i\u011f k\u00f6fte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\nDavut CAN\/\u0130ZM\u0130R, (DHA)Beyaz \u00f6rt\u00fcn\u00fcn do\u011fayla m\u00fcthi\u015f uyumuOtob\u00fcste bay\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z\u0131 hastaneye yeti\u015ftirdiLava\u015f ekme\u011fi i\u00e7inde 1 kilo esrar bulundu, 1 ki\u015fi tutukland\u0131
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