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FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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