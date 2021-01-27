FETÖ’den gözaltına alınan emekli tuğgenerallerden birinin Serdar Atasoy olduğu ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah gözaltına alınan 3 emekli tuğgeneralin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerden birinin eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 3’ü emekli tuğgeneral, 1’i mahrem sorumlu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 3’ü gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği şüphelilerin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre, şüpheli emekli tuğgenerallerin Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz olduğu öğrenildi. Atasoy’un eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanıyken emekliye sevk edildiği, diğer şüpheli Çoban’ın ise FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde atama listesinde isminin yer aldığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği belirtildi.

