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FETÖ’den gözaltına alınan generaller adliyeye getirildi

02.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen bir sivil, Ankara Adliyesine getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile bu kişilerin örgüt sorumlusu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bu kişilerden sorumlu olduğu belirtilen bir sivil, Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile bu kişilerin örgüt sorumlusu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.
Öte yandan firari Cankıymaz’ın yakalamasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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