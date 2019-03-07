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FETÖ’den gözaltına alınan hemşireye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FETÖ’den gözaltına alınan hemşireye adli kontrol

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hemşire mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hemşire E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen E.D., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren hemşire adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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