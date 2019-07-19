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FETÖ’den gözaltına alınan kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Muradiye D.

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve 2 adet ByLock kaydı bulunduğu ileri sürülen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Muradiye D. adlı kadın, Atakum İlçe Jandarma Karakolu ekiplerince Saray Mahallesi’nde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Muradiye D.’nin 2 adet ByLock kaydının bulunduğu ve örgütü ait kurumda SGK kaydının olduğu ileri sürüldü.
Samsun Adliyesine sevk edilen Muradiye D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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