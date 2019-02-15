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FETÖ’den gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ’den gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyede

Samsun polisinin Ankara merkezli çok sayıda ili kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli ’FETÖ’ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından gözaltına alındı. Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 komiser yardımcısı, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yine aynı operasyon kapsamında gözaltına alında bulunan 9 komiser yardımcısı da gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye götürüldü. 9 şahsın nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

FETÖ’den gözaltına alınan komiser yardımcıları adliyede

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