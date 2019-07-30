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FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alınan F.K.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alınan F.K. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında bir süre önce öğretmen F.K., hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılığın talimatı üzerine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 28 Temmuz'da F.K.'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.K., sevk edildiği adiyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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