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FETÖ'den gözaltına alınan tetkik hakimi serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Yargıtay tetkik hakimi A.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iki gün önce gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, ifadesini aldığı A.Ö'yü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartlarıyla serbest bıraktı.

Öte yandan FETÖ itirafçısı bir astsubayın "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ankara Adliyesinde görevli hakim M.A.Ç. için savcılığın ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi.

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FETÖ Yargıtay Tetkik Hakimi

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