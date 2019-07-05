HABER

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1’i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1’i tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişiden 1’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahıslardan 1’inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1’i tutuklandı

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanlarından 1’i tutuklandı

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Ataşehir’de yedinci kattan düşerek engelli kalan kadının davası başladıAtaşehir’de yedinci kattan düşerek engelli kalan kadının davası başladı
FETÖ’den gözaltına alınan askerlerden 1’i tutuklandıFETÖ’den gözaltına alınan askerlerden 1’i tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.