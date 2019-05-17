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FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İ.D., G.S., M.K., U.G., R.Z.K., M.K. ve S.A. isimli mühendisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

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