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FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Karabük'te gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve bu kapsamda dün Karabük’te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can'ın şubedeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından hakkında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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FETÖ Gaziantep tutuklama Vali Yardımcısı

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