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FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince Karabük'te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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