HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol

FETÖ’den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol

03.12.2020 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ’den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzbaşı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzbaşı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sivas’ta gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’un Havza İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken söz konusu soruşturma kapsamında açığa ve gözaltına alınan Yüzbaşı A.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Nevzat Ayaz hayatını kaybettiNevzat Ayaz hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?Koronavirüs aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Yunanistan heyeti, NATO Karargahı'ndaki toplantıya katılmadı

NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısı iptal edildi

Trabzon'da flaş koronavirüs kararı: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Flaş karar: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Kağıthane'de torbacılar güpegündüz bıçaklarla birbirine girdi

Güpegündüz bıçaklarla birbirlerine girdiler

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Samsun'da koronavirüs vakaları yüzde 100 arttı! Kentte yetkililer alarm durumunda

Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da alarm durumu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.