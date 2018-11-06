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FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan eski valinin eşine ev hapsi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi - Ev hapsi verilen şüpheliler arasında FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan eski vali Nurullah Çakır'ın eşi de bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 17'si tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı ve içerik yazışmaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 6 şüphelinin emniyetten serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, aralarında FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır'ın eşi, görevli öğretmen ve avukatların da bulunduğu 23 şüpheliyi ise tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 17'sinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik aralarında eski valinin eşinin de bulunduğu diğer 6 şüphelinin ise eşleri FETÖ'den tutuklu olduğu için adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol hükümleri kapsamında, serbest bırakılan şüphelilere ev hapsi olarak bilinen ''konutunu terk etmeme'' şartı getirildi.

Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, eski vali Nurullah Çakır'ın eşi dahil 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer 21 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ tutuklama

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