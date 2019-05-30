HABER

FETÖ’den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği’ üyeliği suçundan hapis cezası ile aranan Aliyyül Murtaza D.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği’ üyeliği suçundan hapis cezası ile aranan Aliyyül Murtaza D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Aliyyül Murtaza D.’nin daha önce bir sendikada yöneticilik yaptığı, ayrıca öğretmen olarak kamuda çalıştığı sırada görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstüAvanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
Şüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildiŞüpheli araçta 181 adet tarihi eser ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.