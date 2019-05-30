FETÖ’den hapis cezasıyla aranan sendikacı öğretmen tutuklandı

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve hapis cezasıyla aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ‘FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği’ üyeliği suçundan hapis cezası ile aranan Aliyyül Murtaza D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Aliyyül Murtaza D.’nin daha önce bir sendikada yöneticilik yaptığı, ayrıca öğretmen olarak kamuda çalıştığı sırada görevinden ihraç edildiği ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

