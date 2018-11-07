FETÖ'den hapsi onanan eski Vali Mutlu, Edirne'de teslim oldu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onadı.
Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
FOTOĞRAFLI
'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'
Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Avrupa diken üstünde! iki büyük kentte bomba paniği
Erdoğan'ın Berlin ziyareti pahalıya patladı!
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum