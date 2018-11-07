HABER

FETÖ'den hapsi onanan eski Vali Mutlu, Edirne'de teslim oldu (Arşiv) (2) (Yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- İSTANBUL eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının ardından, Edirne'de avukatıyla birlikte geldiği adliyede tutuklandı. FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onadı. Hüseyin Avni Mutlu, cezasının kesinleşmesinin ardından avukatıyla Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
MOBESE önünde drift atan sürücüye cezaMOBESE önünde drift atan sürücüye ceza
Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.