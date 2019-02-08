HABER

FETÖ’den hükümlü iş adamı kızını kurye olarak kullanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullanması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.FETÖ’den hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yazdığı mektubu, avukat olan kızı aracılığıyla ulaştırması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullanması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.
FETÖ’den hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yazdığı mektubu, avukat olan kızı aracılığıyla ulaştırması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, cezaevinde bulunan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan ve tutuksuz yargılanan kızı Avukat Büşra Nur Ç. hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Büşra Nur Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.
Mektubu babası Yalçın Ercan’ın kendisine verdiğini itiraf eden sanık Büşra Nur Ç., olay günü babasını ziyarete gittiğini söyleyerek, "İçinde ne yazdığını bilmiyordum. Bir karı kocanın arasındaki özel durumdur diye düşünerek mektubu açmadım. Babamın koğuş arkadaşı Semih A., karısına mektup yollamak istemiş. Babam da teslim etmemi söyledi. Cezaevinden Semih A.’nın eşi Tuğba A. ile görüşme talebinde bulundum. Görüşmede de mektubu verdim. Zaten her yer camla çevrili bir yerde görüşüyoruz. Gizliden vermedim. Masanın üstüne koydum. Tuğba A. da mektubu aldı" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Bebek arabalı hırsız yakalandıBebek arabalı hırsız yakalandı
Jandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılarJandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.