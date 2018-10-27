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FETÖ'den ihraç edilen eski albay tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Kurmay Albay Mehmet E. ile örgütün kapatılan kurumlarında çalışan Ezgi K., tutuklandı.

FETÖ'den ihraç edilen eski albay tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Kurmay Albay Mehmet E. ile örgütün kapatılan kurumlarında çalışan Ezgi K., tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı gerekçesiyle görevden ihraç edilen eski Çorlu 5'inci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Mehmet E. ile örgütün kapatılan kurumunda görevli kadın Ezgi K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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