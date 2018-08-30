FETÖ'den ihraç edilen memur, FETÖ propagandasından tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY Defterdarlığı'nda görevliyken, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Serdal Görür, sosyal medyadan FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aksaray Defterdarlığı'nda çalışırken, görevden uzaklaştırılan, soruşturma sonucu da görevden ihraç edilen Serdal Görür'ün sosyal medyadan FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığı tespit edildi. Görür, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Görür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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