FETÖ’den ihraç eski asker baba-oğul yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Ankara mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Köyceğiz’in Çandır Mahallesi’nden yasa dışı yollarla ülkeyi terk edeceğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı.

Alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Çandır Mahallesi’ndeki şüphelilerin bulunduğu ikametgaha gece saatlerinde düzenledikleri operasyonla İ.D., A.K., A.F.B., E.B. isimli şahıslar ile organizatör olduğu ileri sürülen D.Ç.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.B. ve A.F.B.’nin baba-oğul ordudan ihraç havacı teğmen ve başçavuş olduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



