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FETÖ’den ihraç polise tefecilikten tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:46 | Son Güncelleme

FETÖ’den ihraç polise tefecilikten tutuklama

Adıyaman'da tefecilere yönelik operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski bir polis memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen eski polis memuru Yunus D’yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlının tefecilik faaliyeti kapsamında birçok kişiye faizle para verdiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman FETÖ zanlısı Kaçakçılık Tefeci Operasyonu

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