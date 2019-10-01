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FETÖ'den ihraç yüzbaşı, Kırşehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Yüzbaşı O.G., Kırşehir'de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Yüzbaşı O.G., Kırşehir'de jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.G.'nin, Kırşehir'in Kaman ilçesinde olduğunu belirledi. O.G., ilçede saklandığı eve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. O.G.'nin, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği belirtildi.

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