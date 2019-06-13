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FETÖ’den iki eski astsubaya 7’şer buçuk yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç iki astsubaya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç iki astsubaya ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen davada tutuksuz sanıklar A.K. ile M.K.D. ve avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanıkların TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay oldukları, örgütün mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Sanık A.K. mahkemede son sözünde, "Yüce adaletinize güveniyorum, ne benim ne de ailemden bir kişinin bu örgütle hiçbir alakası olmamıştır" derken, diğer sanık M.K.D. ise "5 yıldır bu mesleği yapıyorum, üniformam kirletmedim, terör örgütü üyesi değilim” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar A.K. ile M.K.D.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile infaz kesinleşinceye kadar sanıkların yurt dışı yasağının devamına karar verdi.

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