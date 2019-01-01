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FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

FETÖ'ye üye olma suçundan toplamda kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı Kapaklı'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.N'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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aranan şahıs Kapaklı Tekirdağ

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