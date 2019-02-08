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FETÖ’den KPSS sorularını alan örgüt üyesine hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılanan sanık, 2010’da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının örgüt tarafından sızdırılmasına bağlı olarak da hapse mahkum edildi.İzmir 17.

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılanan sanık, 2010’da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının örgüt tarafından sızdırılmasına bağlı olarak da hapse mahkum edildi.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu bulunduğu Isparta Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Hüsnü Çelik ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010’da ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’de soruların FETÖ tarafından çalınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin sanığın dosyasının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, sanığın sınavdan önce soruları alarak kamu zararının oluşmasına iştirak ettiğine kanaat getirildiğini ifade etti.

2009’da 61, 2010’da 105 doğru cevap
Sanık Hüsnü Çelik’in 2009’da düzenlenen KPSS’de eğitim bilimleri testinde 120 sorudan 61’ine, 2010’daki sınavda ise 120 sorudan 105’ine doğru cevap verdiğini kaydeden savcı, sınavın iptal edilmesiyle birlikte sanığın 120 sorunun 73’ünü doğru cevapladığını belirterek, 2009’daki KPSS’de genel yetenek testinden 60 sorudan 49’una doğru cevap verdiği halde 2010’daki sınavda 60 sorunun 59’una cevap verdiğini söyledi.
2009’da düzenlenen KPSS’nin genel kültür testindeki 60 sorunun 11’ini doğru yanıtlayan sanığın 2010’da ise bu soruların 59’una doğru cevap verdiğini hatırlatan savcı, Çelik’in ’kamu kurumunun zararına dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Öte yandan savcı, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kayıtları, bilirkişi raporları, kapatılan Bank Asya kayıtları, tanık ve gizli tanıkların ifadeleriyle elde edilen somut delillerin de göz önünde bulundurularak Çelik’in ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasını mahkeme heyetine sundu.
Hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ ile iltisaklı olmadığını savunan Çelik ise beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, ’kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık’ suçunun teşebbüste kaldığını dikkate alarak sanık Hüsnü Çelik’e 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 100 lira adli para cezası verirken, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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