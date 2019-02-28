FETÖ’den “müfettiş olmak istiyorsan başını aç” şartı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüpheli, başını açması halinde örgütün kendisini müfettiş yapmak istediğini itiraf ederek, örgüt üyelerinin kendisini “özel görevde” olan bir polisle de evlendirmek istediklerini iddia etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından FETÖ’nün faaliyetleriyle ilgili bildiklerini anlatacağını söyleyerek itirafçı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan C.A., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde örgütün “gizlilik” ve “tedbir” prensiplerine ilişkin detayları gözler önüne serdi. İşletme mezunu olduğunu ve ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle FETÖ’nün Ödemiş ilçesindeki kız yurdunda çalıştığını, bu sırada kendisine “Bahar” kod adının verildiğini ifade eden C.A., yurttaki gizli toplantılar ve sohbetlerde insanları duygulandırmak için örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in videoları izlettirilerek ağlatılan örgüt mensuplarından yüklü miktarda himmet alındığını anlattı.

Sınav soruları dosya içinde gelmiş

Yurtta kalan öğrencilerin polislik sınavlarına hazırlandığını belirten C.A., eşi polis memuru olan ve ismini H.T. diye hatırladığı bir örgüt üyesinin yurda gelerek danışmaya “gizli olduğunu” söylediği 3 dosya bıraktığını ileri sürdü. C.A., “Ben de danışmadaki kişiye ‘Bu dosyaların içeriği nedir?’ diye sorduğumda, o kişi de bana ‘H.T. sana söylediğimi bilmesin, bunlar gizli dosya. Dosya içerisinde polislik sınav soruları var’ dedi. Ben de gizli olduğunu öğrendikten sonra sorulara bakma ihtiyacı duymadım” diye konuştu.

Müfettiş olmanın şartı başını açmakmış

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’u cep telefonuna o dönem yurdun müdürü K.A.’nın yüklediğini savunan C.A., bir örgüt ablasının tavsiyesiyle İzmir’de buluştuğu G.T.’nin kendisine bir teklifle geldiğini söyleyerek, “G.T. benimle konuşmadan önce elimin altına Kur’an-ı Kerim koyarak, ‘konuşacaklarımızı kimseye anlatmayacağıma’ dair yemin ettirdi. Sonrasında bana ‘Bizim özel yerlere iyi ve dürüst insanları yerleştirmemiz gerekiyor’ dedi. Ben de ‘Bunu daha fazla açıklar mısınız?’ dedim. G.T. bana ‘Başını açar mısın, ailen tesettür konusunda ne der?’ diye sordu. Ben de başımı açmak istemediğimi kendisine söyledim. G.T. bana, Ankara’da bir yıl boyunca KPSS eğitimi verilecek bir ev olduğunu, bu evlerde müfettiş olmak için beni hazırlayacaklarını, genelde bu evler için işletme mezunlarını tercih ettiklerini, ailemden kimseyle görüşmeyeceğimi söyledi. Tedbir için de çalıştığım tüm kurumlardan sigorta bilgilerimin silineceğini söyledi. Ben de ailemle görüşmeme gibi bir durumu yapamayacağımı ve başımı da açamayacağımı söyleyerek reddettim” itirafında bulundu.

C.A., FETÖ tarafından bu şekilde müfettiş yapılmak istenen kişilerin isimlerini de emniyete verdi.