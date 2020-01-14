FETÖ'den Senegal'de kapatılan okullarının Türkiye Maarif Vakfına devrini önleme manevrası

Sall, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in okulların Maarif Vakfına devredilmesi yönündeki direktiflerinin aksine, FETÖ'nün bu anlaşmayla devir sürecini sinsice sabote etme peşinde olduğunu söyledi.

Eski Senegal Eğitim Bakanlığı Müfettişi Ahmed Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosphore Koleji binasının TMV'ye devrinin bugüne kadar nasıl engellendiğini ayrıca binanın FETÖ tarafından bir üniversiteye kiralandığını gösteren gizli anlaşmaya ulaştıklarını anlattı.

FETÖ, Türkiye'nin 17-25 Aralık'tan sonra terör örgütünün yurt dışındaki okullarını kapatma hamlesine karşılık, bu okulların mülkiyetini, kendisiyle iltisaklı yabancı vakıf ve derneklere geçirerek TMV'ye devir sürecini sabote etme planını devreye soktu.

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kapatılan ancak Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir sürecinde olan Başkent Dakar'daki Bosphore Koleji kompleksini el altından bir üniversiteye kiralayarak okulun TMV'ye geçmesini imkansız hale getirmeye çalışıyor.

Sall, Türkiye'nin isteğiyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün Senegal'deki okullarının kapatıldığını hatırlatarak, Senegal hükümetinin, o süreçte kurulan TMV'ye, kapatılan okulları ya da örgütün 2012'de Türkiye'den gelen yaklaşık 300 bin Türk lirası bağış parasıyla satın aldığı Diamniadio kentindeki 8 dönümlük arsayı verme taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi.

Yaptığımız araştırmalar, Horizon Vakfının kayıtlı olduğu adresin, Fransız vatandaşlığı bulunan Hoşoğlu'nun Fransa'daki ev adresi olduğunu gösterdi. Büyük bir aldatmaca söz konusu."

"FETÖ'nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu, okulların Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için Bosphore Kolejinin hisselerinin yüzde 74'ünü Fransa merkezli Horizon Vakfına, yüzde 26'sını da Fransa yanlısı muhalif gazete Le Quotidien gazetesinin sahibi Senegalli iş adamı Madiambal Diagne'ye devretti.

Yapının, Türkiye'de terör örgütü ilan edilmesiyle varoluşunu sürdürmek amacıyla bünyesindeki mülkleri, bağlantılı bulunduğu yabancı derneklere aktardığını ifade eden Sall, şöyle devam etti:

Örgütün bu sevgiden yararlanarak zorluklarla karşılaşmadan ülkenin birçok noktasında okul açtığını ve öğrenci topladığını aktaran Sall, Bosphore Kompleksi'nin önceleri FETÖ'nün Senegal'deki merkezi olarak kullanıldığını kaydetti.

- FETÖ yönlendirmesiyle TMV'nin eğitim yetkisi geciktirildi

Le Quotidien'in sahibi Diagne'nin de etkisiyle eski Eğitim Bakanlığı yönetiminin TMV'ye okul açma ruhsatını 2017'de eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra ancak verdiğinin altını çizen Sall, "Bakanlık, Maarif'ten FETÖ'nün varlığı hakkında çalışma yapıp kendilerine sunmasını, akabinde eğitim izni verileceğini bildirerek TMV'yi oyaladı. Bu sırada yeni dönem açıldı, kapatılan okulların öğrencileri ise başka okullara kaydoldu." diye konuştu.

Sall, FETÖ ve Diagne'nin görüştüğü öğrenci velilerinden TMV'yi protesto etmelerini istediğini, böylece "Senegal halkı FETÖ okullarının kapatılmasına karşıymış" gibi bir hava estirmeye çalıştığını aktardı.

TMV'nin, FETÖ'nün kiralayarak açtığı okulların büyük çoğunluğunu devraldığını ancak mülkiyeti FETÖ'de bulunan okulların halen kapalı olduğunu ve henüz Maarif'e devredilmediğini belirten Sall, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, çok defa Eğitim Bakanlığına FETÖ'den kalan tüm okulların TMV'ye devredilmesi direktifine rağmen, Bakanlık bu emirleri gözardı etti. Ayrıca Diagne'nin bu işin içinde olması nedeniyle FETÖ okulları Maarif'e devredilemedi."