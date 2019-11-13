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FETÖ’den teslim olan gence adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen OMÜ Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A., dün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu.

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan hukuk fakültesi mezunu şüpheli, savcılığa teslim oldu ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanamayan ve ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen OMÜ Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A., dün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. KOM Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.A.A., sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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