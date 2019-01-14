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FETÖ'den tutuklanan İsmail Çolak, örgüte patates ve soğan vermiş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 14:42 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını, örgüte para yerine patates ve soğan yardımı yaptığını söyledi.

FETÖ'den tutuklanan İsmail Çolak, örgüte patates ve soğan vermiş

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını, örgüte para yerine patates ve soğan yardımı yaptığını söyledi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesi kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası umreye gittiğini söyleyerek yurt dışına kaçan İsmail Çolak, geçen hafta teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İsmail Çolak mahkemede hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmedi. Çolak mahkemede verdiği ifadesinde, 1994 yılında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Bolu Dağı'ndaki işletmesine yemek yemeğe geldiğini, bu ziyaretten sonra örgüt üyelerinin işletmesine geldiğini belirterek, "Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fethullah Gülen Bolu Dağı'ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri Gülen orada yemek yedi diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere ziyaret ettiler, ama ben Düzce'de hiçbir zaman sohbete katılmadım" dedi.
PATATES VE SOĞAN BAĞIŞLAMIŞ
Kendisinden talebe okutmak için para istendiğini ifade eden Çolak, "İmkanım olmadığını söyledim, reddettim. Sürekli baskı altında tuttular, her geldiklerinde destek istediler. Ben de para olarak yardım edemeyeceğimi söyleyerek patates, soğan vereceğimi belirttim. Daha sonra Düzce'deki yurda, haftada birer çuval patates ve soğan bıraktım." diye konuştu.
'PARA İSTENECEK DİYE SOHBETLERE GİTMEDİM'
Çolak, sohbete gitmemesinin nedeninin sorulması üzerine, "İl imamları benim oraya yemeğe geliyordu, para desteği istiyorlardı. Para verecek imkanım yoktu. Para istenecek diye sohbetlere gitmedim" şeklinde konuştu.
Örgütün Düzce bölge sorumlusu A.A'nın, iş yerine Kur'an-ı Kerim okumak için geldiğini anlatan Çolak, şunları söyledi:
"17-25 Aralık operasyonlarını kendisine sorduğumda devletin yanlış yaptığını, haksızlığa uğradıklarını söyledi. Orada kendisinden soğudum, 'daha gelme' dedim. Daha sonra tekrar gelmeye başladı ve 15 Temmuz'dan çok önce bir gün, 'Abi senin yurt dışına çıkman lazım' dedi. Niye diye sordum, 'Operasyon yapılacak, ister istemez sen de tutuklanırsın' dedi. Dikkate almadım, tekrar geldi, tekrar söyledi. Devlet de bana baskı yaptı, iş yerimin otoparkını falan kapattı. Ben de 2-3 günlüğüne Etiyopya'ya gitmek istedim. Örgütün Etiyopya sorumlusu gelmişti benim dükkanıma, o işleri halletti. En son gittim Etiyopya'ya."
'DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYODNAN ÖĞRENDİM'
15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrendiğini savunan Çolak, "Etiyopya'ya gittim, oradaki arkadaşlar beni geri göndermedi. Israr ettiler, gitme dediler. Ben de 2-3 ay sonra darbe olduğunu Etiyopyalı bir adamdan öğrendim, televizyondan gördüm. Daha sonra 4-5 ay daha orada kalıp Tanzanya'ya geçtim. 7 ay da orada kaldıktan sonra Hollanda'ya, 2017 ramazanından sonra Polonya'ya gittim. En son 2018'de Türkiye'ye gelmek istedim, avukatıma söyledim. Oradakiler bana 'İltica et, Almanya ve Hollanda'ya geç yaşa, bu suçtan yargılanan kişilere bu ülkeler ev ve bakım parası veriyor' dediler. Ben devletime sırt çevirmek istemedim, ilticayı kabul etmedim. Kendi ülkemin adaletine güvenip geldim" diye ifade verdi.
'BYLOCK'U CEMAAT MENSUPLARI YÜKLEMİŞ OLABİLİR'
Çolak, heyetin 'Başka anlatacağın bir şey var mı?' sorusu üzerine, "Ben iltica edebilirdim, etmeden buraya geldim. Bylock kullanmadım, Türkiye'de akıllı telefon kullanmadım. İfade edilen telefon numarası, Bolu Dağı'ndaki iş yerime aittir. Oraya gelen cemaat mensupları oradaki internete bağlanıp Bylock'a giriş yapmış olabilir. Okunan içerikler bana hiçbir şey hatırlatmadı" dedi.

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