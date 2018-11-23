FETÖ'den tutuklanan kişiye örgütü öven sözlerin yazıldığı not kağıdı

Çankırı'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bir kişiye yakını tarafından verilen eşyaların içinde, örgütü öven sözlerin yazıldığı not kağıdı bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden yüzbaşı F.T. ile astsubaylar D.D, A.C, E.K, M.T, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilere yakınları tarafından verilen eşyalarda yapılan incelemede, F.T'nin yakını S.S.H'nin verdiği çantada örgütü övücü nitelikte sözlerin yazılı olduğu not kağıdı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

S.S.H'nin, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında astsubaylık görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

