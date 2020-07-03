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FETÖ’den Tutuklanan Urla Belediye Başkanına Ceza ve Tahliye

03.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

16 Aralık 2019’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ve daha sonra görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yargılandığı İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ’den Tutuklanan Urla Belediye Başkanına Ceza ve Tahliye

16 Aralık 2019’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla tutuklanan ve daha sonra görevden alınan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yargılandığı İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğuz’u “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz’un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi. Oğuz, yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi. Mahkeme Oğuz’a yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Hakkındaki suçlamaları reddetti

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Oğuz, hakkındaki suçlamaları reddetti. Daha önce mali müşavirlik yaptığını belirten Oğuz, FETÖ’yle bağlantılı kişilerle ilişkilerinin ticari olduğunu belirterek, “Bu yapıyla bağlantım yoktur” dedi. Burak Oğuz’un avukatı Hüseyin Kelleci, savunmasında, müvekkilinin FETÖ irtibatına ilişkin bağlantısının örgüt değil ticari bağlantı olduğunu söyledi.

İlk kez bir CHP’li belediyeye kayyum atanmıştı

Burak Oğuz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak yüzde 67 oy almış ve Urla Belediye Başkanlığı’na seçilmişti. Oğuz, 16 Aralık’ta hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle adliyeye çağrılmış, savcılık sorgusunun ardından mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Oğuz, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine Urla Kaymakamı Önder Can atanmıştı. Böylece ilk kez bir CHP’li belediyeye kayyum atanmıştı. CHP, Oğuz’un yerine kayyum atanmasına karşı çıkarak belediye meclis üyelerinin kendi aralarından seçim yapmasını istemiş, ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasal olarak bunun mümkün olmadığı açıklamasında bulunmuştu.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter’dan bir açıklama yaparak, “7 aydır tutuklu bulunan Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz 6 sene 3 ay hapis cezası verilerek TAHLİYE EDİLDİ. Tahliye kararı sevindirici. Sn. Burak Oğuz'un istinaf ve temyiz süreçlerinde aklanacağına inanıyoruz” dedi.

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