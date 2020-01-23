FETÖ'den tutuklanan Yusuf Bekmezci örgütle bağlantılı "vakıflardan sorumlu"ymuş

Savcılığın tespitlerine göre Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında sözde "manevi hakem" olarak bilinen, bu konulardaki söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, "örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen ve saygı duyulan kişilerden birisi olduğu" belirtildi.

Yusuf Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında olduğu, KOM Daire Başkanlığı kayıtlarına göre de "Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu" olarak bilindiği kaydedildi.

Sözde imam seviyesindeki birçok kişi ile birçok kez aynı noktada bulunduğu ve bir araya geldiği belirlenen Bekmezci ile ilgili savcılık tespitinde çok sayıda tanık ifadelerine de yer verildi.

Bekmezci'yi örgütün ilk yıllarından beri tanıdığını belirten tanık N.V'nin "Bekmezci'nin oğlu A.Ş'yi de çok iyi tanırım. Soy ismini de değiştirmesinin amacı askeri okula veya polis kolejine girmek içindi. Hatta hatırladığım kadarıyla A.Ş.'nin bir dönem polis kolejinde okumuş olabileceğini düşünüyorum." ifadeleri de soruşturma evrakında yer aldı.

Tanık G.D'nin, "Yusuf Bekmezci, Kazakistan'da İGİT (İzmir Genç İşadamları Teşkilatı) isimli teşkilatın temsilciliğini yapmaktaydı." ifadesi de soruşturma dosyasına girdi.

Yusuf Bekmezci'nin yapının içerisindeki en eski isimlerin başında geldiğini kaydeden tanık H.U.S'nin ifadeleri ise şöyle:

"Fetullah Gülen, 'Yusuf Bekmezci'yi üzen beni üzmüş gibidir.' derdi. Bütün kamu kurum kuruluşlarındaki gücü cemaatin gücüyle denktir. Yapı ile ilgili bütün konulara vakıftır, hocanın eski dostlarındandır ve bu hareketin öncülerindendir. Örgüte sempatiyle bakan kişilerin itimat ettiği ve itibar gösterdiği şahıslardandır."