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FETÖ'den tutuklu ABD vatandaşı Gölge, serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

HATAY'da, yaklaşık 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge, tahliye edildi.

HATAY, (DHA) - HATAY'da, yaklaşık 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge, tahliye edildi.
FEFÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında bugün tahliye edildi.

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