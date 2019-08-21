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FETÖ’den tutuklu Balyoz hakimine Anayasa Mahkemesi’nden ret

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) davasından 12 yıl hapis cezası alan, Balyoz Davası’nın eski hakimi Ali Efendi Peksak’ın Anayasa Mahakemesi’ne yaptığı başvurular sonuçlandı.

FETÖ’den tutuklu Balyoz hakimine Anayasa Mahkemesi’nden ret

Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) davasından 12 yıl hapis cezası alan, Balyoz Davası’nın eski hakimi Ali Efendi Peksak’ın Anayasa Mahakemesi’ne yaptığı başvurular sonuçlandı. Peksak’ın yargılama giderlerini ödemekten tamamen muaf tutulmasına karar verilirken, diğer başvuruları kabul görmedi.
Türkiye’de bir döneme damga vuran Balyoz Davası’nın eski hakimlerinden Ali Efendi Peksak, Kocaeli Adliyesi’nde hakim olarak görev yaparken 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında görevden el çektirilmişti. Örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı öne sürülen eski hakim Peksak, İstanbul’da yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezası almıştı.
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU
Ali Efendi Peksak, 'gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluk incelemeleri sonunda verilen kararların yakınlarına bildirilmemesi ve tutukluğun devamı kararına karşı yapılan itirazın geç değerlendirmesi' iddialarıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 17 Temmuz 2019 tarihinde karara bağladı.
YARGILAMA GİDERLERİNDEN MUAF TUTULDU
Anayasa Mahkemesi; tutukluluğun makul süreyi aştığına ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutukluluk incelemelerinin hâkim ve mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapıldığına ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna, resen yapılan tutukluluk incelemelerinin süresinde yapılmadığına ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Ayrıca tutukluluk incelemesi sonunda verilen kararların yakınlarına tebliğ edilmediğine ilişkin iddianın konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutukluğun devamına dair karara yapılan itirazın geç değerlendirilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve başvurucunun yargılama giderlerini ödemekten tamamen muaf tutulmasına karar verildi.

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