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FETÖ’den tutuklu eski emniyet müdür yardımcısının eşi de gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Adana’da dün FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 5 kişiden birinin FETÖ’den tutuklu bulunan eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail B.’nin eşi olduğu öğrenildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik dün operasyon yapıldı.

Adana’da dün FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 5 kişiden birinin FETÖ’den tutuklu bulunan eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail B.’nin eşi olduğu öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik dün operasyon yapıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa’da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 4’ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı. Aralarında avukat, ev kadını, örgütün kapatılan dershane ve derneklerinde çalışan öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan Canan B.’nin FETÖ’den tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail B.’nin eşi olduğu öğrenildi. Zanlının eşi İsmail B.’nin üzerine kayıtlı olan ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan "ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Canan B.’nin suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock"u bilmediğini söylediği ileri sürüldü.
Canan B.’nin eşi İsmail B., Adana Emniyet Müdürlüğünde terör, kaçakçılık, istihbarat ve narkotik suçlardan sorumlu emniyet müdür yardımcısı iken 17-25 Aralık 2013’ten sonra görevinden alınarak Sosyal Hizmetlerden ve Polisevinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı ve daha sonra Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okuluna öğretmen müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. İsmali B., 14 Nisan 2014 tarihinde yasa dışı dinlemeden gözaltına alınıp tutuklandıktan bir hafta sonra tahliye edildi. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra 19 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ operasyonunda tekrar gözaltına alınarak tutuklanan İsmail B., halen cezaevinde bulunuyor.

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