FETÖ'den tutuklu eski rektör Pakdemirli: Polislerin dini bilgisi yok

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, ifadesinde polisin evinde bulup, davaya delil olarak sundukları dijital materyaller ve kitaplarla ilgili olarak, "Bazı kitaplar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmasına rağmen delil olarak kullanılmış. Polislerin dini bilgisi yok" dedi. Mahkeme başkanı da müdahale edip, "Polislerin dini bilgisini sorgulamak ne size ne de bize düşer. Herkesin dini inancı ayrı. Bununla ilgili yorum yapmak uygun değil" uyarısında bulundu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 10 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Pakdemirli ve avukatı Sezai Ege katıldı. Duruşmayı Pakdemirli'nin yakınları da izledi. Duruşma, sanık Pakdemirli'nin avukatı Sezai Ege'nin dava dosyasına eklenen dijital materyallere ilişkin cevabın yer aldığı dilekçesini mahkemeye sunmasıyla başladı. Dosyaya bugün savcılık tarafından eklenen dijital materyallerinin incelenmesi için ek süre talep edildi. Pakdemirli'nin avukatı, ayrıca müvekkili hakkında hazırlanan 252 sayfalık Hızlı Veri Toplama Sistemi(HTS) kayıtlarını incelediklerini ve bunların delil niteliğinde olmadığını savundu.

'BUNU TERÖR SUÇU OLARAK KABUL ETMİYORUM'

Sanık Mehmet Pakdemirli ise ifadesinde, her mahkemeye geldiğinde yeni dijital materyallerin dosyasına eklendiğini ve kendisinin de bunlara cevap vermek istemesi nedeniyle tutukluluk halinin sürekli uzadığını söyledi. Pakdemirli, 20 Kasım tarihindeki duruşmada dosyasına eklenen dijital materyelleri incelediğini, bununla ilgili sözlü olarak savunma yapacağını belirterek, "Hakkımda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan materyalleri inceledim. Hazırlanan raporlar itibar edilemez. Emniyet tarafından hazırlanan raporlarda suç üretilmeye çalışılmıştır. Örnek olarak herkese açık ve herkesin indirebileceği ezan vakitleri programını indirmem, bu programının FETÖ üye mensupları tarafından kullanıldığı ve terör suçu olduğu yazılmış. Bunu terör suçu olarak kabul etmiyorum" dedi.

'POLİSLERİN DİNİ BİLGİSİ YOK'

Pakdemirli'nin "Evimde bulunan bazı kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmasına rağmen bu delil olarak kullanılmış. Polislerin dini bilgisi yok" sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Polislerin dini bilgisini sorgulamak ne size ne de bize düşer. Herkesin dini inancı ayrı. Bununla ilgili yorum yapmak uygun değil" dedi. Pakdemirli ise sözlerinin kayıtlara geçmesinde ısrar ederek, "Polislerin dini bilgisi yok. Çünkü, evimde bulunan bu kitaplar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmıştır" diye konuştu. Pakdemirli, tutukluluk halinin devam etmesinde bir gerekçe olmadığını, dosyasına eklenen yeni dijital materyallerin incelenmesi için ek süre ve tahliyesini istediğini söyledi.

Mahkeme, Pakdemirli'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyaya yeni eklenen dijital materyallerin sanıkl ve avukatları tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI



