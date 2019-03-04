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FETÖ’den tutuklu sanıklar tahliyesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Manisa’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar’ın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, mahkeme heyeti davayı 9 Nisan’a erteledi.Manisa 4.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Manisa’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Salih Uyar’ın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, mahkeme heyeti davayı 9 Nisan’a erteledi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Manisa İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanık eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Çiçek’in avukatı Şuayip Bolat, müvekkiliyle ilgili savunmasında, iddianamede belirtilen "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüse dair bir delil bulunmadığını ve 15 Temmuz gecesi Manisa İl Jandarma Komutanlığında kalkışmayla ilgili herhangi bir hareketlenme olmadığını savundu. Av. Bolat, müvekkilinin darbeye iştirakinin de söz konusu olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Çiçek de dosyasında FETÖ üyeliğiyle ilgili herhangi bir delil ve görev süresi boyunca FETÖ üyeleriyle irtibatının olmadığını savunarak şunları söyledi: "Benimle ilgili tek konu sıkıyönetim direktifi emrinin iletilmesi. O akşam Turgutlu’daki olayı amirlerine bildiriyordum, ona odaklanmıştım. Gelen mesajın içeriğini bilmeden ’Tamam geçin talimatı verdim’ dolayısıyla sehven gönderdim. İçeriğini öğrenince hemen iptal ettirdim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmaların ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 9 Nisan’a ertelenmesine karar verdi.

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