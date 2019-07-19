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FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının eşi de “Bylock”’tan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, bu sabah İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28’i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, bu sabah İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltı kararı verilen 68 kişiden 28’i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ’den tutuklu bulunan Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet’in eşinin de bulunduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu sabah FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir Bylock operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün gizli haberleşme ağını kullanan ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 68 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 FETÖ üyesi yakalandı.
İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler arasında, Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet’in karısının da bulunduğu kaydedildi.
Tekirdağ Vali yardımcısıyken görevden alınan ve 25 Temmuz 2016’da örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konulan Heybet’in de Bylock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
Eski vali yardımcısı Mümin Heybet’in, eşiyle Bylock üzerinden arkadaş oldukları belirtildi. Halen Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenilen Mümin Heybet’in eşi A.Heybet’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Yakalanan FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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