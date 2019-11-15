HABER

FETÖ’den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:42 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen 1 kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı.

FETÖ’den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen 1 kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahsın gözaltı süresi uzatıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.’nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.F.B.’nin gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNER Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı! Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı!
18 yaşındaki genç, evde vurulmuş halde ölü bulundu18 yaşındaki genç, evde vurulmuş halde ölü bulundu
10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Arama çalışmaları 30 saattir sürüyor!

Çanakkale'de 10 Kasım töreninde sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı

MSB duyurdu: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Fabrikada patlama! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.